Сергей Князев возглавил Нацполицию

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Новым главой Национальной полиции Украины стал Сергей Князев. Решение было принято на заседании правительства.

"Для меня это вызов. Я готов взять на себя ответственность", - отметил он после назначения.

По словам Князева, он намерен продолжить реформирование полиции и борьбу с преступностью.

"Это основной девиз и основные задачи, которые будут возложены передо мной и более чем стотысячным коллективом", - отметил новый глава Нацполиции.

Накануне его кандидатуру внес на рассмотрение правительства глава МВД Арсен Аваков. По его словам, кандидатуру он выбрал по результатам проведенного конкурса, учитывая мнение членов комиссии.

Кандидат юридических наук, генерал полиции Сергей Князев был одним из трех кандидатов, прошедших все этапы конкурса на пост главы полиции, который длился с середины декабря.

До сих пор он возглавлял Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Последние 22 года г-н Князев работал в уголовном розыске - от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления в Киевской области.

В течение последних трех лет возглавлял областную полицию в Закарпатье и Ровенской области, также работал в Киевской области и на Донбассе.

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила об отставке в ноябре прошлого года, заявив, что ее "полномочий было недостаточно для резких перемен".