Священника УПЦ МП нашли мертвым в сауне - полиция
Священника Киевской епархии УПЦ (МП) Иоанна Корнута нашли мертвым в сауне в Броварах. Об этом ВВС Украина сообщили в полиции Киевской области.
"Смерть наступила в результате естественных причин, у него оторвался тромб", - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, инцидент произошел 25 января.
Ранее СМИ сообщали, что вместе со священником в сауне были девушки, которые его ограбили. Однако в полиции заявили, что не имеют заявлений о том, что у священника что-то исчезло.
На вопрос, были ли с ним в сауне девушки, в полиции ответили, что "оснований для их розыска сейчас нет".
В УПЦ (МП) говорят, что Иоанна Корнута нашли в парке в Борисполе.
По словам главы Синодального информационного отдела УПЦ МП владыки Климента, эту информацию он получил от жены и родителей священника, а других данных об обстоятельствах смерти у него нет.
На сайте Киевской метрополии УПЦ МП сказано, что протоиерей Иоанн Корнут внезапно скончался 21 января.
Он служил в монастыре Введение во храм Пресвятой Богородицы, работал секретарем епископа. Ему было 26 лет.