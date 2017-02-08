Священника УПЦ МП нашли мертвым в сауне - полиция

Копірайт зображення mitropolia.kiev.ua Image caption В УПЦ МП говорят, что священника нашли не в сауне, а в парке

Священника Киевской епархии УПЦ (МП) Иоанна Корнута нашли мертвым в сауне в Броварах. Об этом ВВС Украина сообщили в полиции Киевской области.

"Смерть наступила в результате естественных причин, у него оторвался тромб", - сообщил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, инцидент произошел 25 января.

Ранее СМИ сообщали, что вместе со священником в сауне были девушки, которые его ограбили. Однако в полиции заявили, что не имеют заявлений о том, что у священника что-то исчезло.

На вопрос, были ли с ним в сауне девушки, в полиции ответили, что "оснований для их розыска сейчас нет".

В УПЦ (МП) говорят, что Иоанна Корнута нашли в парке в Борисполе.

По словам главы Синодального информационного отдела УПЦ МП владыки Климента, эту информацию он получил от жены и родителей священника, а других данных об обстоятельствах смерти у него нет.

На сайте Киевской метрополии УПЦ МП сказано, что протоиерей Иоанн Корнут внезапно скончался 21 января.

Он служил в монастыре Введение во храм Пресвятой Богородицы, работал секретарем епископа. Ему было 26 лет.