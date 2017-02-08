Аваков: убийство Шеремета могли заказать из России

Копірайт зображення УНІАН

Министерство внутренних дел допускает, что убийство журналиста Павла Шеремета могли заказать из России. Об этом на брифинге сообщил министр Арсен Аваков.

"Следствие не исключает версию политического убийства, заказ на который поступило именно из РФ", - заявил он.

По словам министра, результаты предварительного расследования свидетельствуют, что это преступление - "тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство".

Приоритетной версией следствие считает журналистскую деятельность Павла Шеремета в Украине, а также за ее пределами.

Кроме того, Аваков сообщил, что в промежутке, близком ко времени гибели журналиста, было зафиксировано более тысячи телефонных соединений с российскими абонентами в районе совершения преступления.

"В результате мониторинга соединения в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами", - цитирует Авакова "Интерфакс".

Впрочем, следователи пока не вручили уведомления о подозрении в совершении преступления в связи с убийством журналиста, сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко.

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении. Мы над этим работаем", - сказал он.

В то же время он отметил, что у следствия есть "целостное понимание заказчиков, исполнителей, сообщников, но это не является предметом того, что можно пока озвучить".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Машина, в которой он находился, взорвалась в центре города.

Есть информация, что журналист незадолго до смерти жаловался на слежку и угрозы в его адрес.

Копірайт зображення Reuters Image caption Автомобиль, в котором ехал Павел Шеремет, взорвался в центре Киева

Кроме журналистской деятельности, Павел Шеремет снял несколько документальных фильмов. В частности, о преследовании белорусской оппозиции и Чеченской войне. А также написал несколько книг - о режиме Александра Лукашенко и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

В течение последних лет он жил в Киеве. С 2012 года сотрудничал с "Украинской правдой". Кроме того, вел программу диалоги на телеканале "24", сотрудничал с "Радио Вести".