Полиция завела дело о смерти Чанова

Копірайт зображення FC Dynamo Kyiv Image caption Виктор Чанов умер 8 февраля на 57-м году жизни

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" по факту смерти бывшего вратаря сборной Советского Союза по футболу, игрока киевского "Динамо" Виктора Чанова.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", - говорится в сообщении Деснянского управления полиции Киева.

По данным полиции, 21 января Чанов был доставлен в больницу из села Рославичи Васильковского района Киевской области с множественными травмами, характерными при падении с высоты. С тех пор в сознание Чанов не приходил и 8 февраля умер.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" писала, что в конце января на Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

Эту информацию опровергла невестка Чанова. "Пожалуйста, не верьте слухам, что его избили, и не пишите ложную информацию!", - написала Ирина Чанова в Facebook.

Копірайт зображення Igor Utkin/TASS

Известный советский вратарь Виктор Чанов родился в Донецке в 1959 году. С 1978 по 1981 год он выступал за донецкий "Шахтер". Далее восемь сезонов отыграл за киевское "Динамо", на его счету 202 матча.

Чанов выступал за сборную Советского Союза с 1982-го по 1990 год. Он сыграл 21 матч, пропустив восемь мячей.

В составе "Динамо" он стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА 1986 года. Чанов был трехкратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР.