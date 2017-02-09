Ученые: собаки копируют черты характера своих хозяев

Копірайт зображення PA Image caption Собаки умеют распознавать эмоции своих хозяев

Идея о том, что собаки перенимают некоторые черты хозяев, получила научное подтверждение.

Австрийские исследователи утверждают, что собаки могут копировать тревожное и негативное поведение своих владельцев.

С другой стороны, приветливые и веселые питомцы способны заразить этими качествами и людей, помогая хозяевам справиться со стрессом.

Более 100 собак и их хозяев приняли участие в различных тестах, во время которых им измеряли сердцебиение и реакцию на угрозу.

Исследователи также обращали внимание на уровень кортизола в слюне, свидетельствующий об уровне стресса.

Затем владельцев животных оценивали по пяти ключевым чертами личности: невротичность, экстравертность, открытость новому опыту, уступчивость и добросовестность.

Личность каждой собаки описывали с помощью анкет.

Доктор Ирис Шоберль из Венского университета говорит, что и хозяева, и собаки влияют на механизмы психологической адаптации друг друга. При этом люди имеют большее влияние на животных, чем животные на них.

"Наши результаты хорошо вписываются в практический опыт: хозяева и собаки - это социальные пары, и они влияют на способность друг друга противодействовать стрессу", - рассказала она BBC News.

По ее словам, собаки чувствительны к эмоциональному состоянию своих хозяев и умеют отражать их эмоции.

Собаки живут рядом с людьми уже более 30 тысяч лет.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.