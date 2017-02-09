Ученые: собаки копируют черты характера своих хозяев
Идея о том, что собаки перенимают некоторые черты хозяев, получила научное подтверждение.
Австрийские исследователи утверждают, что собаки могут копировать тревожное и негативное поведение своих владельцев.
С другой стороны, приветливые и веселые питомцы способны заразить этими качествами и людей, помогая хозяевам справиться со стрессом.
Более 100 собак и их хозяев приняли участие в различных тестах, во время которых им измеряли сердцебиение и реакцию на угрозу.
Исследователи также обращали внимание на уровень кортизола в слюне, свидетельствующий об уровне стресса.
Затем владельцев животных оценивали по пяти ключевым чертами личности: невротичность, экстравертность, открытость новому опыту, уступчивость и добросовестность.
Личность каждой собаки описывали с помощью анкет.
Доктор Ирис Шоберль из Венского университета говорит, что и хозяева, и собаки влияют на механизмы психологической адаптации друг друга. При этом люди имеют большее влияние на животных, чем животные на них.
"Наши результаты хорошо вписываются в практический опыт: хозяева и собаки - это социальные пары, и они влияют на способность друг друга противодействовать стрессу", - рассказала она BBC News.
По ее словам, собаки чувствительны к эмоциональному состоянию своих хозяев и умеют отражать их эмоции.
Собаки живут рядом с людьми уже более 30 тысяч лет.
Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.