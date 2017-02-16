В США обнаружили эссе Уинстона Черчилля об инопланетянах

Копірайт зображення AFP Image caption Помимо политики Черчилль имел крайне обширный круг интересов

Национальный музей Уинстона Черчилля в США обнаружил в своих запасниках 11-страничный черновик статьи покойного британского премьера, в которой тот допускал возможность существования жизни на других планетах.

В 1939 году, перед началом Второй мировая войны, Черчилль набросал эссе под заголовком "Одни ли мы во Вселенной?", затем отложил его до 1950-х, когда он внес в это эссе изменения, но оно так и не было опубликовано.

Работники музея в американском Фултоне - городе, где Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь, в которой впервые употребил словосочетание "железный занавес" - были немало удивлены этим документом.

Недавно назначенный директор музея Тимоти Райли передал копию заметки израильскому астрофизику Марио Ливио, который описал ее в статье, вышедшей в последнем номере журнала Nature.

"Было бы прекрасно опубликовать это эссе, однако существуют проблемы с авторскими правами. Впрочем, я думаю, учитывая огромную историческую важность документа, он может в скором времени (стать достоянием общественности. - Ред.)", - сказал Ливио ВВС.

В бытность главой правительства Черчилль проявлял живой интерес к исследовательским разработкам: он стал первым премьер-министром Британии, у которого появился советник по вопросам науки, и встречался с видными астрономами.

Кроме того, он одобрял бюджетные вложения в разработку новых технологий и строительство лабораторий, что после войны дало работавшим в Британии ученым совершить открытия в самых разных областях - от кристаллографии до молекулярной генетики.

Копірайт зображення HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES Image caption Черчилль написал первый вариант эссе о возможности внеземной жизни накануне начала Второй мировой войны

Как говорят в Фултоне, статья попала в коллекцию музея в 1980-е, но ее не заархивировали должным образом.

Среди предположений, высказанных в заметке - размышления о возможной жизни на планетах, вращающихся вокруг других звезд.

При этом экзопланеты были открыты лишь спустя полвека после написания статьи.

Кроме того, Черчилль описывает вполне современное определение зоны возможного зарождения жизни - на планетах, где поддерживается оптимальный температурный режим.

"Однажды, даже в не очень отдаленное время, можно будет путешествовать не только к Луне, но и к Венере с Марсом", - замечает он.

Именно Венеру Уинстона Черчилль называет одним из мест в Солнечной системе, где возможна жизнь - как раз с этим тезисом не согласились бы современные астрономы, считающие более перспективными спутники Юпитера и Сатурна с твердой поверхностью. Однако основная масса знаний об этих небесных телах получена была человечеством уже после смерти Черчилля.

В 1938 году - за несколько месяцев до того, как Черчилль написал эссе о возможности внеземной жизни - в США вышла радиопостановка Орсона Уэллса по "Войне миров" его британского однофамильца, фантаста Джорджа Герберта Уэллса. Радиопрограмма вызвала панику среди гражданского населения: многие слушатели подумали, что по радио зачитывают настоящую сводку новостей о вторжении марсиан.