Израильский солдат получил 1,5 года за убийство палестинца

Копірайт зображення EPA Image caption Как утверждали адвокаты сержанта Азарии, он думал, что палестинец представляет угрозу, когда стрелял в него

Израильского солдата, который убил раненого палестинца, посадили в тюрьму на 18 месяцев. Это судебное разбирательство разделило Израиль на два лагеря и спровоцировало бурные дискуссии в соцсетях.

В январе суд признал сержанта Елора Азарию виновным в непредумышленном убийстве раненого палестинца.

Инцидент, ставший причиной разделившего страну судебного разбирательства, произошел 24 марта 2016 года на территории Западного берега. Военный медик Азария вместе со своими сослуживцами по бригаде дежурил в районе Хеврона, когда двое вооруженных ножами палестинцев попытались напасть на израильских солдат.

Один нападавший был убит на месте, второй тяжело ранен и лежал на земле. Дальнейшие события были зафиксированы на видео одним из местных палестинских жителей, который передал эти кадры активистам правозащитной организации "Бецелем": подойдя к раненому палестинскому мужчине, Азария выстрелил в него из автоматической винтовки.

В тот же вечер, 24 марта, видео было опубликовано местными и международными СМИ. Солдата немедленно взяли под стражу, а политическое и военное руководство страны поспешило сделать ряд заявлений, из которых следовало, что Азария нарушил этический код военнослужащего.