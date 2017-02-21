Гройсман: блокировать поставки угля зимой - нечестно

Копірайт зображення KMU.GOV.UA Image caption Владимир Гройсман ожидал блокады с другого направления

Начинать энергетическую блокаду в разгар отопительного сезона - нечестный и безответственный поступок в отношении украинских граждан, заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Начинать энергетическую блокаду в разгар отопительного сезона выглядит не совсем честно по отношению не ко мне, а по отношению к украинским гражданам", - заявил премьер.

В то время, как правительство начинало заседание, у парламента проходил митинг, участники которого требуют от властей запретить торговлю с Донбассом.

Гройсман также добавил, что ожидал бы таких шагов извне, а не изнутри Украины.

"Каждый день я говорил о том, что завтра или послезавтра россияне обязательно перекроют железнодорожное сообщение для того, чтобы оказать давление на Украину, в том числе используя энергетические рычаги ... но я никогда не думал, что это перекрытие и эта энергетическая блокада будет создана некоторыми украинскими гражданами", - сказал он.

Гройсман также высоко оценил усилия предыдущего правительства по уменьшению зависимости Украины от импорта российского газа, напомнив, что уже более года Украина не покупает газ в России.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митинг в поддержку блокады "ДНР-ЛНР"

На прошлой неделе правительство ввело чрезвычайные меры в электроэнергетике из-за блокирования поставок антрацита с неподконтрольных территорий.

В то же время премьер и ряд чиновников, комментируя блокаду угля и других грузов из "ДНР-ЛНР", указывали, что среди последствий могут быть не только проблемы в энергетике, но и в металлургической отрасли, которая обеспечивает до 20% украинского экспорта, и в которой работают до 300 тыс. работников.

Накануне в финансово-промышленном холдинге СКМ, контролируемом Ринатом Ахметовым, заявили, что два предприятия группы оказались на грани остановки.

Как заявил внефаракционный депутат Тарас Батенко, в четверг Верховная Рада может рассмотреть подготовленный депутатами законопроект о прекращении торговли с временно оккупированными территориями, а также проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию фактов торговли с неподконтрольными Киеву территориями.

Как уточнил один из депутатов-активистов блокады Егор Соболев ("Самопомощь"), речь идет о законопроекте "О временно оккупированной территории".

"Помимо запрета торговли с оккупированными территориями, этот закон признает главное - юридически называет оккупированные территории оккупированными, ставит с головы на ноги ситуацию на третий год войны, которая есть по факту, но которая отсутствует в украинском законодательстве", - сказал он.