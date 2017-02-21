Чубаров: в Крыму задержали активиста Мустафаева и еще 20 человек
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что, по его данным, в Крыму задержали общественного активиста Марлена Мустафаева и еще около 20-ти человек.
"Буквально несколько часов назад до 20 человек арестованы в Крыму в селе Каменка около Симферополя", - сказал Чубаров на пресс-конференции, сообщает агентство "Интерфакс".
По его словам, к активисту Марлену Мустафаеву пришли с обыском "с целью ареста", а другие люди собрались, чтобы выяснить, что происходит с их соседом.
"Их забрали и повезли в центр борьбы с экстремизмом", - заявил Чубаров.
Он также отметил, что задержание проводил российский ОМОН, и предположил, что официальной причиной задержания могло быть проведение несанкционированного митинга.
"Посмотрим, какие будут результаты. Мне кажется, часть этих людей отпустят, ограничившись денежными штрафами, возможно, некоторых задержат на несколько дней", - добавил он.