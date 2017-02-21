Чубаров: в Крыму задержали активиста Мустафаева и еще 20 человек

Копірайт зображення УНІАН Image caption Рефат Чубаров предположил, что официальной причиной задержания могло быть проведение несанкционированного митинга

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что, по его данным, в Крыму задержали общественного активиста Марлена Мустафаева и еще около 20-ти человек.

"Буквально несколько часов назад до 20 человек арестованы в Крыму в селе Каменка около Симферополя", - сказал Чубаров на пресс-конференции, сообщает агентство "Интерфакс".

По его словам, к активисту Марлену Мустафаеву пришли с обыском "с целью ареста", а другие люди собрались, чтобы выяснить, что происходит с их соседом.

"Их забрали и повезли в центр борьбы с экстремизмом", - заявил Чубаров.

Он также отметил, что задержание проводил российский ОМОН, и предположил, что официальной причиной задержания могло быть проведение несанкционированного митинга.

"Посмотрим, какие будут результаты. Мне кажется, часть этих людей отпустят, ограничившись денежными штрафами, возможно, некоторых задержат на несколько дней", - добавил он.