В Барселоне задержали угнанный грузовик с газовыми баллонами

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Испанской полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить грузовик с газовыми баллонами, несшийся по встречной полосе дороги в Барселоне.

По данным полиции, грузовик был угнан. Водитель проигнорировал требования полиции остановиться и попытался уйти от погони. При этом он выехал на встречную полосу дороги в центре города и задел несколько других машин.

В итоге полицейские мотоциклисты сделали несколько выстрелов в сторону машины. В полиции не уточняют, были ли эти выстрелы предупредительными, отмечая только, что после этого водитель угнанной машины увидел направленное на него оружие и остановился.

Сообщается, что предполагаемый угонщик ранений в результате инцидента не получил. Он оказался выходцем из Швеции, наблюдавшимся ранее у психиатра. Сейчас его отправили на медицинское освидетельствование, а затем планируют допросить.

Угнанный грузовик перевозил несколько десятков баллонов с бутаном. Несмотря на то, что угнанные грузовики ранее использовались в Берлине и Ницце для нападений на мирных жителей, испанская полиция пока не уверена, что водитель мог планировать теракт.

В Берлине в декабре прошлого года после наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки погибли 12 человек, почти 50 получили ранения. В Ницце летом 2016 года погибли более 80 человек.

Ответственность за оба нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". После этого во многих городах места проведения массовых мероприятий решили блокировать тяжелой техникой.