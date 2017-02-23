Скончался актер Алексей Петренко

Копірайт зображення Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption В конце марта Петренко должно было исполниться 79 лет

22 февраля умер российский актер Алексей Петренко, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

"Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется причина смерти актера.

26 марта Петренко должно было исполниться 79 лет.

Петренко начал актерскую карьерув 1961 году в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, куда попал по распределению.

В 1964 году его пригласили в Ленинградский театр им. Ленсовета. В 1977 году он начал выступать на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а затем и в других московских театрах.

Петренко снялся почти в 80 художественных фильмах, среди которых "Жестокий романс", "ТАСС уполномочен заявить", "Узник замка Иф", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Сибирский цирюльник", "Доктор Живаго", "Похороните меня за плинтусом" и другие.