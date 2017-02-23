Киевлян предупредили о зеленой воде из-под крана

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КГГА предупредила жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева о проведении с понедельника, 27 февраля, проверки теплосетей с применением органического красителя, из-за чего вода из-под кранов может окраситься в желто-зеленый цвет.

В КГГА отметили, что цель применения красителя в воде - выявить утечки теплоносителя, повреждения в тепловых сетях, сливных стоках, центральных и индивидуальных теплопунктах.

"В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета", - говорят в КГГА.

Краситель, который для этого используют, - флуоресцеин. В КГГА отмечают, что он "не является токсичным веществом и не вреден для организма".

Киевлян также просят информировать о наличии окрашенной воды.‎