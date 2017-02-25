В АТО не прекращаются обстрелы: 12 раненых са сутки - штаб

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За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 92 обстрела позиций сил АТО, 12 украинских военнослужащих получили ранения, еще четверо были травмированы, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из артиллерии обстреливали Павлополь и Гнутово, из минометов - Красногоровку, Гнутово, Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово, и Широкино, говорится в сообщении.

На донецком направлении враг подверг артиллерийскому обстрелу Верхнеторецкое, минометному - Троицкое, Пески, Луганское, Дачу, Зайцево, Каменку, Новоселовку, Верхнеторецкое, Авдеевку.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новоалександровке, Троицкому и Новозвановке, отметили в штабе.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.