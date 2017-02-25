Савченко выложила список пленных, которых навестила в "ДНР"

25 февраля 2017

Автор фото, УНІАН

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что встретилась в Донецке с украинскими пленными. В списке, который она разместила на своей странице в Facebook, значатся 34 человека.

"Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Относятся к ним, говорят, нормально", - написала Савченко.

"В камере содержат по три человека, на прогулку выделяется один час в сутки. Также пленных выводят смотреть телевизор, телеканалы преимущественно российские, но из украинских транслируются "1+1" и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", - добавила она.

О том, что Надежда Савченко посетила камеры, где содержат украинских пленных, она накануне самолично сообщила на своей странице в Facebook.

Ее сестра Вера Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что это - "гуманитарная миссия", которая не имеет никакого отношения ни к политике, ни к пиару.

"Вполне возможно, что они вернутся с пустыми руками. Они передали вещи (украинским военнопленным. - Ред.), которые просили передать, и это - хорошо", - сказала Вера Савченко.

Она также отметила, что Надежда Савченко впервые посещает территории самопровозглашенных республик в Донецке. По словам Веры Савченко, ранее ее сестра встречалась с так называемыми головами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Попытки Надежды Савченко наладить прямой контакт с сепаратистами в Украине воспринимаются неоднозначно

Ранее СМИ сообщили, что Савченко отправилась на территорию "ДНР", заявив о том, что пытается "освободить наших пленных".

Как пишут российские и сепаратистские СМИ, Надежда Савченко отправилась в "ДНР" вместе с руководителем центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Эту информацию также подтвердила Вера Савченко.

В СБУ заявили, что проведут с парламентарием беседу по этому поводу, а также проверят сообщение о том, что Савченко якобы подстрекала украинских военнослужащих к свержению власти в Украине.

Автор фото, UNIAN

Надежда Савченко больше года провела в российской тюрьме после того, как в бою с сепаратистами попала в плен в районе Луганска.

Ее обменяли на двух задержанных россиян, которые оказались бывшими офицерами ГРУ России.