Наладить электроснабжение Авдеевки пока не удается

Копірайт зображення AFP Image caption Пожарные тушат огонь в частном доме после сильного обстрела в Авдеевке 25 февраля

Без гарантий прекращения огня ремонтники не выйдут чинить линии электропередач около Авдеевки. Об этом сообщил глава администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"Существует большая угроза обстрелов со стороны российских боевиков. В прошлый раз ... стреляли по электромонтажникам даже при наличии письменных гарантий", - написал он в Facebook в воскресенье утром.

Линии электропередач были повреждены 23 февраля в результате обстрела.

Некоторые объекты, например больница, телефонная станция, отдел полиции, получают электричество от генераторов, сообщили в ГСЧС.

Город обеспечивает теплом Авдеевский коксохимический завод, в квартирах - более 20 градусов тепла, говорят в ведомстве.

Городскую насосную станцию ​​в воскресенье планируют подключить к электрогенератору, чтобы подать людям воду.