В Киеве проходит марш солидарности с крымскотатарским народом

В центре Киева проходит Марш солидарности с крымскотатарским народом.

Среди присутствующих - представители крымскотатарского народа, лидер Меджлиса Рефат Чубаров, украинцы, представители других национальностей. В руках демонстранты держат флаги, звучит украинская и крымскотатарская музыка.

"26 февраля день крымского сопротивления. Приди на марш, чтобы вернуть свой Крым", - было написано на листовке, приглашавшей на марш.

Цель марша - "сказать "нет" российской оккупации", заявили его участники.

Копірайт зображення ВВС

Участники марша скандируют: "Крым - это Украина", "Верните родителей детям".

Люди собрались на Аллее Героев Небесной Сотни. Шествие проходит по маршруту: ул. Институтская - ул. Шелковичная - ул. Грушевского - Европейская площадь - Майдан Незалежности, где будет митинг.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошли проукраинские массовые протесты, во время которых погибли несколько человек. В ночь на 27 февраля 2014 года парламент и Совет министров Крыма захватили вооруженные люди в балаклавах и без опознавательных знаков. Над административными зданиями вместо украинских флагов вывесили российские. Так начался первый день аннексии Крыма.

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Президент заверил, что "мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки".

"Весь цивилизованный мир знает: Крым - это Украина. Мы продолжаем борьбу", - заявил Петр Порошенко.

Марши в поддержку татар прошли в Херсоне и в Париже.

В аннексированном Крыму российские власти открыла дело "по факту массовых беспорядков 26 февраля". Среди обвиняемых по так называемому "делу 26 февраля" оказался ряд крымских татар, среди них - заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз.