Нафтогаз заявляет о снижении давления газа из России

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В течение нескольких дней "Укртрансгаз" фиксирует существенное снижение давления на входе в украинскую ГТС со стороны России.

Сообщение об этом уже направили в Еврокомиссию в соответствии с механизмом быстрого реагирования, разработанным на случай таких кризисных ситуаций.

Согласно заявлению "Нафтогаза", в состав которого входит "Укртрансгаз", по состоянию на 08:00 вторника уровень давления на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, главном пункте входа в украинскую ГТС со стороны России, давление упало до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм - вместо оговоренных контрактом 60,0 атм.

К тому же, утверждают в "Нафтогазе", в отдельные периоды февраля качество газа, который подавался в украинскую ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренным контрактом.

В украинской компании сообщают, что все это создает риски для надежных поставок российского газа в Европу.

В то же время, добавляют в компании, несмотря на препятствия, которые не зависят от украинской стороны, все заявки европейских потребителей на импорт газа выполняются вовремя и в полном объеме.

В "Нафтогазе" ожидают объяснений от "Газпрома".

Сейчас "Нафтогаз" и "Газпром" находятся на финальной стадии рассмотрения многомиллиардного спора относительно контракта 2009 года в Стокгольмском арбитраже.

Уже больше года Украина не покупает газ у России, получая его реверсными поставками из Европы. Однако по территории Украины продолжают транспортироваться значительные объемы российского газа, предназначенные для европейских потребителей.

В начале отопительного сезона в Москве выражали беспокойство по поводу меньших, чем обычно, запасов газа в украинских подземных хранилищах.

Однако в Киеве говорили, что запасы достаточны для украинских потребителей, а формирование дополнительных запасов для стабильных поставок российского газа в Европу является вопросом, который должен решать сам поставщик, то есть "Газпром".