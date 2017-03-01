Советница Трампа рассказала, зачем залезла с ногами на диван

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Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй рассказала, зачем залезла с ногами в туфлях на диван в Овальном кабинете.

В интервью Fox Business она объяснила, что ее попросили сделать фотографию с определенного ракурса. При этом в кабинете, по ее словам, было полно журналистов.

"Меня попросили снимать с определенного угла, и я делала именно это. Я, конечно, не хотела проявить неуважение, я не хотела, чтобы мои ноги были на диване", - заявила Конуэй.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Келлиэнн Конуэй сфотографировала встречу на телефон

Конуэй сфотографировали в Овальном кабинете на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически "черных" высших учебных заведений (HBCU) - особой категории вузов США, которые создавали со второй половины XIX века специально для афроамериканского населения.

Фотография Конуэй вызвала критику а соцсетях. При этом на других снимках видно, что она фотографирует Трампа и гостей на телефон.

Копірайт зображення Twitter Image caption Правозащитник Дерай Маккессон: "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована"

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и президенту страны.

Конуэй уже не впервые оказалась в центре скандала. Ранее в эфире Fox News она призвала покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США назвали эти призывы неприемлемыми.