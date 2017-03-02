В Киеве переименуют Музей русского искусства

Копірайт зображення ukrinform Image caption Выставка украинского художника Ивана Песке в музее русского искусства, 2011 года

Столичный горсовет проголосовал за переименование Киевского национального музея русского искусства.

Теперь он будет носить название Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название - Киевская национальная картинная галерея), сообщает пресс-служба.

"Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тысяч культурных памятников, будет носить свое первое название. Его открыли в 1922 году как "Киевскую картинную галерею", - прокомментировала решение председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения сотрудников заведения.

Комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу, но "конструктивного диалога не получилось", добавила Муха.

Переименование музея поддержали 84 депутата.