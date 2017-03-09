Расстрел машины в Киеве: девочка уже дома

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Девочка, находившаяся в "Мерседесе", который был обстрелян в Киеве, уже дома. Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" начальник ГУ полиции Киева Андрей Крищенко.

Мальчик был прооперирован, он остается в больнице.

Злоумышленники сделали около 10 выстрелов по авто. Сейчас проходит дополнительный осмотр места происшествия.

Андрей Крищенко также сказал, что личность погибшего установлена, однако фамилии его он не назвал.

По предварительной версии, мотивом преступления могла послужить профессиональная деятельность погибшего.

Напомним, 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей.

Мужчина получил четыре огнестрельных ранения и погиб в карете скорой помощи. Детей доставили в "Охматдет". По данным полиции, им ничего не угрожает.