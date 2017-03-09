Москва признает решение суда в Гааге по Украине - Песков

Копірайт зображення AP

Россия признает решение международного суда ООН по иску Украины против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские информагентства.

"Российская сторона является участником этого процесса. То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - цитируют Пескова информагентства.

Напомним, 6 марта в Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение иска Украины против России. Киев утверждает, что Москва нарушила две конвенции - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.