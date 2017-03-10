Польша выступила против "Европы разных скоростей"

Копірайт зображення AP Image caption Внутренние споры в Польше омрачили саммит ЕС в Брюсселе. На фото - экс-премьер Польши, а ныне - глава Европейского Совета Дональд Туск и немецкий канцлер Ангела Меркель

Польское правительство предупредило ЕС, что выступит против идеи существования "Европы разных скоростей". Эта позиция будет способствовать росту напряжения на саммите в Брюсселе.

Польский премьер Беата Шидло обвинила президента Франции Франсуа Олланда в попытках шантажа. "Если кто-то говорит: вы ведете себя ненадлежащим образом, поэтому не получите денег - это неприемлемо", - заявила она журналистам.

На переговорах в пятницу представители стран ЕС обсуждают будущую совместную декларацию, которую должны обнародовать 25 марта в Риме - во время празднования 60-летия создания Евросоюза.

В ней, в частности, речь пойдет об идее "Европы разных скоростей" - то есть предоставлении возможности странам-членам ЕС интегрироваться на разных скоростях в определенных сферах.

Польша и другие страны Восточной Европы выступают против такой идеи, опасаясь остаться за бортом, если процесс интеграции для сильных стран ЕС будет проходить быстрее, например, в вопросе общей валюты.‎

Копірайт зображення EPA Image caption Польский премьер Беата Шидло выступила против переизбрания своего предшественника Дональда Туска на пост председателя Европейского Совета

Польша - крупнейший получатель финансирования ЕС: в 2015 году Варшава получила 13 млрд долларов от Брюсселя.

Накануне Польша не смогла помешать переизбранию своего экс-премьера Дональда Туска на должность председателя Европейского Совета. Польское правительство настаивало, что Туск превысил свои полномочия, вмешавшись во внутреннюю политику страны.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" уже давно настроена против Дональда Туска, который является одним из руководителей польской партии "Гражданская платформа".

Премьер-министр Польши Беата Шидло резко выступила против кандидатуры Туска, поддержав другого кандидата - польского евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

После голосования она заявила, что переизбрание Туска является сигналом того, что лидеры стран ЕС не будут иметь большого влияния на решения Брюсселя.‎