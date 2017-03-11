Копірайт зображення AP Image caption Эрдоган рассчитывает, что население Турции в апреле проголосует за предложенные им поправки к конституции страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами после того, как правительство страны отозвало разрешение на посадку для самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Вы можете не пускать нашего министра иностранных дел, сколько хотите. Посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию", - сказал Эрдоган.

Чавушоглу намеревался в субботу посетить митинг турецкой общины в Роттердаме, чтобы убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны на референдуме, который пройдет 16 апреля.

Однако мэр Роттердама запретил проведение митинга и заявил, что власти страны не резрешат главе турецкого МИД участвовать в нем.

Чавушоглу в ответ пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну.

В заявлении кабмина Нидерландов уточняется, что такое решение было принято в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности".

"Турецкие власти публично пригрозили ввести санкции. В связи с этим достижение разумного решения невозможно", - говорится в заявлении.

В апреле в Турции пройдет референдум по поправкам к конституции, на котором будет решаться вопрос введения президентской формы правления.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека.