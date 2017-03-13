Роман Насиров: "Я точно не виновен"

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Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил в суде, что полностью отвергает все обвинения и считает, что ни в чем не виноват.

"Еще раз хочу заявить, что я точно не виновен. Обвинения - полностью безосновательны. Мое задержание полностью незаконно", - заявил Роман Насиров в Апелляционном суде Киева, где продолжается рассмотрение апелляции на решение Соломенского районного суда столицы о мере пресечения - содержание под стражей с внесением залога в размере 100 млн гривен.

Соответствующее решение Соломенский суд Киева принял 7 марта.

Роман Насиров заявил, что заинтересован в как можно более открытом рассмотрении его дела.

"Я хочу, чтобы вся страна видела, что это за процесс и с какими целями он происходит", - сказал он.

Адвокаты Насирова: причинение вреда государству не доказано

Защитники Романа Насирова заявили в суде, что считают недоказанными обвинения в причинении вреда государственному бюджету. По их мнению, преследование Романа Насирова является свидетельством "получения политических бонусов и расшатывания ситуации в стране".

Адвокаты считают, что доказательства стороны обвинения являются ненадлежащими и ложными.

В частности, один из адвокатов заявил, что "не может быть преступлением рассрочка или отсрочка платежей в бюджет, поскольку это абсолютно законное действие фискальных органов".

Он ссылался на статьи Налогового кодекса Украины, в которых регулируются эти вопросы. Он также отметил, что в случае рассрочки плательщик должен платить 36% штрафа от суммы средств, которые задолжал. Адвокат утверждает, что это обстоятельство следствие и Соломенский суд проигнорировали и скрыли от общества.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Под Апелляционным судом продолжается немногочисленная акция с требованием ареста Романа Насирова

Его слова о том, что действия фискальных органов на самом деле были полезны государству, поскольку в бюджет поступали деньги, вызвали смех прокуроров и присутствующих в зале.

Защитники также подали в суд жалобу о незаконном, по их мнению, задержании их подзащитного. Они также считают безосновательным сумму в 2 млрд гривен залога, как того добивается сторона обвинения.

Именно такой размер прокуроры требовали в суде первой инстанции, однако Соломенский районный суд уменьшил эту сумму до 100 млн грн. При рассмотрении апелляции представители обвинения намерены добиваться увеличения размера залога до 2 млрд гривен.

Обвинения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвиняет Насирова в причастности к махинациям в "газовом деле" депутата парламента и бизнесмена Александра Онищенко. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее ущерб государству в особо крупных размерах - два миллиарда гривен.

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Прокуроры утверждают, что Роман Насиров самостоятельно принимал незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий.

2 марта сотрудники НАБУ вручили Роману Насирову подозрение в совершении преступления. В то время он находился в больнице "Феофания", его защитники утверждали, что он пережил инфаркт.