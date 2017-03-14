Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой

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Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, которое откроет для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

За соответствующее решение проголосовали 272 народных депутата при 226 минимально необходимых.

"Соглашение о свободной торговле открывает возможности для украинского бизнеса. Соглашение также позволит продолжить переориентацию украинских предприятий на все рынки, кроме российского", - сказал первый вице-премьер Степан Кубив, представляя законопроект.

По его словам, соглашение о свободной торговле с Канадой - это первый документ после Соглашения об ассоциации с ЕС, который охватывает такой большой рынок.