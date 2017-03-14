Россия отрицает размещение спецназа в Египте

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В минобороны России и в армии Египта заявили об отсутствии российского спецназа в Арабской Республике.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских спецслужбах и американских ведомствах сообщило, что на авиабазу в Египте рядом с ливийской границей переброшен отряд российского спецназа - 22 человека.

"Никаких российских подразделений специального назначения в Сиде-Баррани (Египет - Ред.) нет, - заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике".

Официальный представитель египетской армии Тамер Рифаи тоже отрицает размещение российского спецназа в Египте. По его словам, "на египетской земле нет солдат из других стран, это вопрос суверенитета".

По данным Reuters, отряд из 22 российских бойцов находится на базе в городе Сиди-Баррани в 100 километрах от египетско-ливийской границы. Там же замечены российские беспилотники.

Как рассказали агентству египетские источники, россияне также находятся на базе в Мерса-Матрухе - в 200 километрах от границы с Ливией.

В беседе с Reuters американский чиновник на условиях анонимности предположил, что, размещая силы в Ливии или на ее границах, Россия пытается восстановить свое влияние в ближневосточной стране, которая в годы правления Муаммара Каддафи декларировала ориентацию на СССР.