Против Франсуа Фийона возбуждено уголовное дело

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Против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона начато официальное расследование по подозрению в растрате государственных средств, сообщила прокуратура страны.

Правоцентристского кандидата подозревают в выплатах сотен тысяч евро членам своей семьи за ​​работу, которую они якобы не выполняли. Он отрицает свою вину.

Фийон до недавнего времени был фаворитом президентской гонки, но на фоне скандала, разгоревшегося вокруг него, теперь вперед вышли правая Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.

Фийона подозревают в том, что он устроил на работу свою жену и платил ей зарплату за услуги, которых она на самом деле не предоставляла.

Его также обвиняют в том, что он платил своим детям Мари и Чарльзу, когда был сенатором.

Фийон говорит, что его дети получали жалованье как юристы за конкретные задачи. Однако в то время ни один из них не был квалифицированным юристом.