Госкино: "Никита Кожемяка" - украинский лидер проката
Мультфильм "Никита Кожемяка" собрал больше всего денег среди лент, созданных при поддержке Госкино в прошлом году. Об этом рассказал председатель агентства Филипп Ильенко, представляя результаты работы отрасли в 2016-м.
В лидерах также "Гнездо горлицы" и "Теперь я буду любить тебя".
Всего в 2016-м году Государственное агентство Украины по вопросам кино завершило работу над несколькими десятками фильмов.
Расходы и доходы
По словам Ильенко, "Никита Кожемяка" заработал в прокате около 12 млн гривен. Бюджет мультфильма - 4 млн долларов.
Ленту режиссера Манука Депояна, как написал у себя на Facebook руководитель Госкино, в мировом прокате уже увидели более 165 тыс. зрителей.
В частности, добавил он, по результатам первого уикенда показов мультфильм занял второе место в латвийском прокате, уступив только "Логану".
На втором месте по сборам - фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы". Его доход составил около 1,5 млн гривен (бюджет - более 16 млн гривен).
Среди лидеров также снятый Романом Ширманом украинско-грузинский романтический комедийный фильм "Теперь я буду любить тебя" и историческая драма Елены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан" - они собрали менее 1 млн гривен.
"Полет золотой мушки" Ивана Кравчишина собрал почти 400 тыс. гривен, "Живой костер" - документальная работа Остапа Костюка о жизни карпатских пастухов - примерно 200 тыс.
Длинные и короткие метры
Всего, как говорится в отчете о результатах деятельности Госкино, в 2016 году завершили производство 35 фильмов:
- 4 игровых полнометражных
- 1 игрового короткометражного
- 4 короткометражных дебютных
- 1 полнометражного анимационного
- 8 короткометражных анимационных
- 17 документальных
Кроме лидеров проката, среди них также "Оккупация", "Январь-март", "Дом", "Свиньи", "Кровянка", "Невидимая", "Синагога".
Из бюджета в течение года на производство фильмов выделили более 240 млн гривен.
Кроме того, в отчете указано, что в 2016-м на основании несоответствия закону "О кинематографии" 186 фильмов и сериалов запретили для демонстрации в Украине.
По результатам конкурсных отборов в Программу производства и распространения национальных фильмов на 2016-2017 годы включили 82 кинопроекта.