Госкино: "Никита Кожемяка" - украинский лидер проката

Копірайт зображення PANAMA GRAND PRIX Image caption "Никиту Кожемяку" уже посмотрели более 165 тысяч зрителей в разных странах

Мультфильм "Никита Кожемяка" собрал больше всего денег среди лент, созданных при поддержке Госкино в прошлом году. Об этом рассказал председатель агентства Филипп Ильенко, представляя результаты работы отрасли в 2016-м.

В лидерах также "Гнездо горлицы" и "Теперь я буду любить тебя".

Всего в 2016-м году Государственное агентство Украины по вопросам кино завершило работу над несколькими десятками фильмов.

Расходы и доходы

По словам Ильенко, "Никита Кожемяка" заработал в прокате около 12 млн гривен. Бюджет мультфильма - 4 млн долларов.

Ленту режиссера Манука Депояна, как написал у себя на Facebook руководитель Госкино, в мировом прокате уже увидели более 165 тыс. зрителей.

В частности, добавил он, по результатам первого уикенда показов мультфильм занял второе место в латвийском прокате, уступив только "Логану".

На втором месте по сборам - фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы". Его доход составил около 1,5 млн гривен (бюджет - более 16 млн гривен).

Среди лидеров также снятый Романом Ширманом украинско-грузинский романтический комедийный фильм "Теперь я буду любить тебя" и историческая драма Елены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан" - они собрали менее 1 млн гривен.

"Полет золотой мушки" Ивана Кравчишина собрал почти 400 тыс. гривен, "Живой костер" - документальная работа Остапа Костюка о жизни карпатских пастухов - примерно 200 тыс.

Длинные и короткие метры

Всего, как говорится в отчете о результатах деятельности Госкино, в 2016 году завершили производство 35 фильмов:

4 игровых полнометражных

1 игрового короткометражного

4 короткометражных дебютных

1 полнометражного анимационного

8 короткометражных анимационных

17 документальных

Кроме лидеров проката, среди них также "Оккупация", "Январь-март", "Дом", "Свиньи", "Кровянка", "Невидимая", "Синагога".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Филипп Ильенко возглавляет Госкино с 2014 года

Из бюджета в течение года на производство фильмов выделили более 240 млн гривен.

Кроме того, в отчете указано, что в 2016-м на основании несоответствия закону "О кинематографии" 186 фильмов и сериалов запретили для демонстрации в Украине.

По результатам конкурсных отборов в Программу производства и распространения национальных фильмов на 2016-2017 годы включили 82 кинопроекта.