В США продают целый город за $3,8 млн
В американском штате Орегон выставили на продажу целый город Тиллер по цене от 3,8 млн долларов.
Эта преимущественно безлюдная местность расположена в 362 км к югу от Портленда.
Сделка включает шесть домов, квартиру, АЗС и магазин. В окрестностях Тиллера проживает около 250 человек.
Жители начали покидать эту территорию из-за сокращения количества лесозаготовок и закрытия мельницы.
Город уже выставлялся на продажу в 2015 году, но тогда сделка не включала старое здание школы.
В самом Тиллере остались только два жителя: бывший учитель, который живет рядом со школой, и викарий местной церкви.