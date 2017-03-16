В США продают целый город за $3,8 млн

Копірайт зображення Land and Wildlife.com

В американском штате Орегон выставили на продажу целый город Тиллер по цене от 3,8 млн долларов.

Эта преимущественно безлюдная местность расположена в 362 км к югу от Портленда.

Сделка включает шесть домов, квартиру, АЗС и магазин. В окрестностях Тиллера проживает около 250 человек.

Жители начали покидать эту территорию из-за сокращения количества лесозаготовок и закрытия мельницы.

Город уже выставлялся на продажу в 2015 году, но тогда сделка не включала старое здание школы.

В самом Тиллере остались только два жителя: бывший учитель, который живет рядом со школой, и викарий местной церкви.

Копірайт зображення Land and Wildlife.com Image caption Тиллер окружен холмами и лесами

Копірайт зображення Land and Wildlife.com

Копірайт зображення Land and Wildlife.com Image caption Дом в Тиллере

Копірайт зображення Land and Wildlife.com Image caption Главный магазин Тиллера тоже продается, но отдельно