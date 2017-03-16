Рада ужесточила ответственность для военных за алкоголь
Верховная Рада приняла в двух чтениях проект закона, меняющий механизм привлечения к ответственности военнослужащих за употребление алкоголя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Ирина Фриз.
По ее словам, новый законопроект дает возможность привлекать к ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов не только за распитие алкогольных напитков на территории военных частей или исполнение обязанностей в нетрезвом состоянии, но и за употребление наркотических или психотропных веществ.
Административная ответственность может также последовать в случае, если военнослужащие откажутся проходить проверку на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
Закон разрешает составлять протоколы об административном правонарушении не только начальникам военных частей, но и командирам подразделений.
Депутат привела статистику, согласно которой в 2016 году от отравления наркотиками или алкоголем в ВСУ умерли 10 человек.