Рада ужесточила ответственность для военных за алкоголь

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Верховная Рада приняла в двух чтениях проект закона, меняющий механизм привлечения к ответственности военнослужащих за употребление алкоголя.‎

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Ирина Фриз.‎

По ее словам, новый законопроект дает возможность привлекать к ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов не только за распитие алкогольных напитков на территории военных частей или исполнение обязанностей в нетрезвом состоянии, но и за употребление наркотических или психотропных веществ.

Административная ответственность может также последовать в случае, если военнослужащие откажутся проходить проверку на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Закон разрешает составлять протоколы об административном правонарушении не только начальникам военных частей, но и командирам подразделений.

Депутат привела статистику, согласно которой в 2016 году от отравления наркотиками или алкоголем в ВСУ умерли 10 человек.‎‎