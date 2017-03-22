Рыбий жир не улучшает интеллект младенцев - ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption В исследовании, длившемся 10 лет, приняли участие более 2 500 женщин

Употребление рыбьего жира во время беременности не улучшает развитие мозга детей, говорится в новом исследовании.

Рыбий жир иногда советуют беременным женщинам в качестве пищевой добавки.

Но исследование австралийских ученых, длившееся 10 лет, в котором приняли участие более 2500 беременных женщин, показало, что это не улучшает интеллект младенцев.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что рыбий жир может несколько продлить беременность, но для большей информации требуются дальнейшие исследования.

"Если у беременной женщины здоровая, сбалансированная диета, то для развития мозга ребенка не нужны эти добавки рыбьего жира", - рассказывает ВВС соавтор исследования доктор Жаклин Гулд.

Специалисты южноавстралийского института медицинских исследований проследили за женщинами с начала их беременности и до того момента, когда детям исполнилось семь лет.

Участницам давали ежедневно либо рыбий жир, либо плацебо.