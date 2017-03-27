Митинг в Москве побил рекорд по количеству задержанных

Копірайт зображення Getty Images Image caption ОМОН порой жестко задерживал митингующих

Воскресный митинг-шествие по Тверской в Москве стал самой массовой акцией оппозиции за год. Он также обернулся самыми массовыми с 1993 года задержаниями.

По официальным данным, в автозаки попали 600 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.

США и ЕС раскритиковали действия полиции и призвали российские власти отпустить протестующих.

Митинги против коррупции прошли также в десятках других городов России, среди которых Санкт-Петербург, Саратов, Казань и Владивосток.

Поводом для протеста стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) оппозиционера Алексея Навального о недвижимости и имуществе, которыми пользуется премьер Дмитрий Медведев. Сам Медведев расследование не комментировал и лишь заблокировал Навального в Instagram.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В акции на Тверской участвовало много молодых людей, в том числе и несовершеннолетние

Московские власти не согласовали шествие по Тверской. Тем не менее люди на митинг пришли. Полиция оценила их численность в 8 тысяч человек. Оппозиция заявила о 25-30 тысячах участников. Наблюдатели говорят о 15 тысячах.

Самые массовые задержания в истории

На массовые задержания уже отреагировали в США и ЕС. Европейский Союз призвал Москву "незамедлительно" освободить сотни задержанных на митингах.

По словам представителя ЕС, действия российской полиции "помешали осуществлению базовых свобод самовыражения, объединений и мирных собраний, которые являются фундаментальными правами, закрепленными в российской конституции".

В заявлении государственного департамента США говорится, что протестующие должны иметь возможность "пользоваться своими правами без страха быть наказанными за это".

Российские правозащитники, с которыми общалась Русская служба Би-би-си, говорят, что не помнят еще случаев, когда в полицейские участки попадало так много людей.

В то же время, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на митинге в Москве полиция задержала 1030 человек. Источник государственного информагентства РИА Новости также сообщает о более чем тысяче задержанных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Больше ста человек провели ночь в ОВД

Самого Алексея Навального также задержали и оставили на ночь в ОВД по району Коньково, он ждет суда. Ему вменяется часть 1 статьи 20.2.2 кодекса РФ об административных правонарушениях, повлекших нарушение общественного порядка.

Таким образом, рекорд 6 мая 2012 года оказался побит. Тогда на "марше миллионов" на Болотной задержали, по официальным данным, 436 человек, по данным активистов - 650 человек.

Полиция действовалав воскресенье достаточно жестко, корреспонденты Би-би-си видели, как несколько человек получили дубинками по голове.

Правозащитница Ольга Романова также рассказала Би-би-си, что травмированных достаточно много, и среди них есть несовершеннолетние. По ее словам, пострадавших задержанных увозили из ОВД на "скорых".

Копірайт зображення AP Image caption По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на митинге в Москве полиция задержала 1030 человек

Как сообщил "ОВД-Инфо", задержанных развезли в более чем 50 различных отделений милиции. Всего отделений милиции в Москве 125.

Из одних ОВД задержанных просто отпускали. Из других выпускали, составив протоколы по статьям об административных правонарушениях.

СКР также возбудил уголовное дело по статье о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с нанесением полицейскому тяжелых травм во время оппозиционной акции в Москве. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кто является подозреваемым в этом деле, пока не известно.

Травмированный сотрудник правоохранительных органов находится в больнице.

"Я такие удары только в кино видел - в полете, с ноги, точно в голову. Как Джеки Чан", - описал в разговоре с ВВС юноша-свидетель нападения на полицейского.