Форин-офис: визит Бориса Джонсона в Москву откладывается

Копірайт зображення Getty Images

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отложил свой визит в Москву, сообщили представители Форин-офиса.

В распространенном министерством заявлении говорится, что визит Джонсона "отложен из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО".

"К сожалению, мы вынуждены отложить запланированный на этот месяц визит министра иностранных дел в Россию из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - сказал в официальном заявлении представитель британского МИДа.

"Министр иностранных дел поговорил с министром иностранных дел Лавровым и ожидает, что его визит состоится как можно скорее", - подвердил представитель британского министерства иностранных дел.

Копірайт зображення Getty Images

В начале марта британское министерство иностранных дел сообщило, что Борис Джонсон получил приглашение посетить Москву от главы российского МИД Сергея Лаврова, и что поездка Джонсона должна состояться в ближайшие недели. Это будет первый визит главы британского МИДа в Россиию за последние 5 лет.

Согласно заявлению, опубликованному ранее на сайте Форин-офиса, министры планировали обсудить российско-британские отношения, "а также ряд международных вопросов, в том числе обстановку в Сирии и в Украине, по которым у нас имеются значительные разногласия".

"Точные даты будут объявлены в ближайшее время. Визит обсуждался уже некоторое время, в частности, во время встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года", - говорится на правительственном сайте.

"Все это не означает возврата к обычным отношениям, и министр иностранных дел продолжит отстаивать точку зрения британского правительства с прежней решительностью", - отмечает Форин-офис.

"Мы всегда четко заявляли, что Британия будет взаимодействовать с Россией в тех областях, где это соответствует наших национальным интересам", - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.