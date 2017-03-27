В АТО погибли двое украинских военных

Копірайт зображення UNIAN

Боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли двое военных, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На донецком направлении боевики стреляли около Троицкого и Луганского, также обстреляли позиции ВСУ в Авдеевке и Песках. Около Луганского боевики применили вооружение БМП, а рядом с Троицким огонь вели снайперы", - сообщили в штабе.

На мариупольском направлении, неподалеку от Павлополя, по морским пехотинцам боевики стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также сепаратисты вели огонь под Водяным, Новогригорьевкой и Гнутовом. В районе Широкина работал снайпер, утверждают украинские силовики.