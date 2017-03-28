Штаб: ситуация в зоне АТО "стабилизировалась"

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Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, а количество обстрелов позиций украинских войск уменьшилось, заявляет пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В то же время, по данным штаба, за минувшие сутки двое украинских бойцов погибли, пятеро получили ранения.

Всего за сутки силы АТО зафиксировали 58 обстрелов своих позиций со стороны боевиков. Накануне украинские силовики сообщали о 88 обстрелах.

В понедельник больше всего обстрелов было на донецком направлении - в районе Авдеевки и Луганского против сил АТО применили 120-мм минометы, а в районе Троицкого - еще и 122-мм артиллерию.

На мариупольском направлении украинские войска попали под обстрел из минометов, гранатометов и пулеметов вблизи Красногоровки, Марьинки, Новогригорьевки и Водяного.

На луганском направлении обстрелы продолжались в Новозвановке - там против сил АТО боевики применили 152-мм артиллерию, а минометы калибра 120 мм - неподалеку от Крымского.

В штабе АТО отмечают, что украинские войска открывали ответный огонь.

Сепаратисты в обстрелах и эскалации ситуации на Донбассе, в свою очередь, обвиняют украинские войска.‎