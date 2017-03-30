Сотрудницу Госдепа обвинили в связях с китайской разведкой

Копірайт зображення AP Image caption Сотрудницу Госдепартамента обвиняют в связях с двумя китайскими агентами

Сотруднице Госдепартамента США, имеющей доступ к секретной информации, предъявили обвинения в сокрытии контактов с агентами китайской разведки, сообщает министерство юстиции.

В обвинительном заключении говорится, что 60-летняя Кэндис-Мари Клейборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков.

Ее обвиняют в препятствовании официальному разбирательству и предоставлении ложных сведений ФБР.

Клейборн арестовали во вторник. На следующий день в суде она отказалась признавать себя виновной.

Кэндис-Мари Клейборн начала работать в Госдепартаменте в 1999 году. Она работала в нескольких иностранных дипломатических миссиях, включая Ирак, Судан и Китай.

Она имела допуск к информации высшей степени секретности, и поэтому была обязана сообщать обо всех контактах с лицами, которых подозревали в связях с иностранными разведками, сообщает минюст.

"Клейборн не стала сообщать о регулярных контактах с двумя агентами разведки КНР, даже когда те в течение пяти лет сделали ей и ее семье подарки и оказали услуги на десятки тысяч долларов", - говорится в заявлении.

В частности, ее обвиняют в том, что она получила 2 500 долларов от китайского агента в 2011 году за информацию об экономической политике США в отношении КНР.

В заявлении говорится, что Клейборн призналась сообщнику, кто это были "шпионы", а также умышленно запутала сотрудников Госдепартамента, проводивших внутреннее расследование, и агентов ФБР, интересовавшихся ее связями с китайцами.

Там также утверждается, что после того, как с ней связались представители ФБР, она дала поручение сообщникам уничтожить следы ее контактов с иностранными агентами.

Предварительное слушание дела в суде назначено на 18 апреля. Ей грозит до 20 лет тюрьмы за препятствование официальному расследованию, а за обман сотрудников ФБР - до пяти лет.