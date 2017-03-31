"Людей запрягали вместо лошадей" - узник "реабилитационного" центра

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Один из бывших заключенных так называемого реабилитационного центра в Черниговской области, деятельность которого в четверг разоблачила СБУ, рассказал, что людей там запрягали в повозки вместо лошадей, чтобы перевозить дрова.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ноябре прошлого года в ГПУ поступило заявление от гражданина о том, что неизвестные люди приехали к нему домой, силой захватили, погрузили в автомобиль, завезли на территорию Козалецького района Черниговской области, где с применением физического насилия содержались люди.

По словам Луценко, теперь известно, что в "центре" удерживали 250 человек. 200 из них заявляют, что их незаконно лишили свободы и применяли к ним пытки.

"Реабилитация"

По предварительным оценкам, 30% "пациентов" центра страдали от наркотической, алкогольной или другой зависимости. В центре им обещали вылечить от зависимости.

По данным Генпрокуратуры, людей вывозили в центр по заказу родственников. Стоимость "вывоза" с территории Киевской области составляла 6 тысяч гривен а Харьковской области - 8 тысяч гривен.

Ежемесячная плата за пребывание одного человека в центре колебалась от 2,5 тысяч до 3 тысяч гривен.

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Заведение, в котором удерживали людей, называлось "Религиозная община Украинской православной церкви Черниговской епархии в честь иконы Божьей матери Семистрельной".

Оно не было зарегистрировано как медицинское или лечебно-профилактическое учреждение.

По словам генпрокурора, в "центре" содержались даже иностранцы.

"Очень много случаев, когда людей, в том числе иностранцев, вывозили туда, только с целью решения имущественных дел, например, забрать детей и вывезти в другую страну. Если один из родителей не соглашался - его вывозили. Если надо забрать квартиру и т.д.", - добавил Луценко.

Один из бывших заключенных рассказал, что его отправил туда друг, чтобы помочь избавиться от алкогольной зависимости.

В центре его побрили, били с первого дня и заставляли работать.

Он рассказал, что людей вместо лошадей запрягали в телегу, в которой перевозили дрова.

Надзиратели центра объясняли, что таким образом помогали поверить в бога.

Например, мусульманина из Сенегала заставляли креститься в церкви, которая была расположена на территории заведения, рассказал мужчина.

В центре удерживали людей разного возраста, убежать оттуда было невозможно. Люди проводили там от трех месяцев до нескольких лет.

Следствие

Генпрокурор сообщил, что 30 марта спецподразделение "Альфа" задержало около 30 работников этого центра, 5 из которых подозреваются в физических побоях и пытках.

Юрий Луценко заявил, что это уже не первый случай, связанный с этой организацией, однако раньше для возбуждения уголовного дела не хватало свидетелей.

По его словам, деятельность центра покрывали влиятельные люди.

Учредителями организации являются граждане Дубовский и Моцак, которые проживали в Киеве, сообщил Юрий Луценко.

По его словам, против сотрудников центра, а также против "заказчиков услуг" будут возбуждены уголовные производства.

Они должны ответить за незаконное лишение свободы, похищение людей и нанесение телесных повреждений.

Делом занимается Крымская прокуратура, которая работает в Киеве.

Луценко объяснил свое решение тем, что первым заявителем был крымчанин, кроме того, прокуратура "может иметь минимальные связи с теми, кто покрывает деятельность центра".