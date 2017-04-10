Активисты установили палатки возле отделения "Сбербанка" в Киеве

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Активисты "Национального корпуса" (бывший "Азов") объявили бессрочную акцию протеста возле отделения российского "Сбербанка" на улице Владимирской в ​​Киеве.

Митингующие требуют, чтобы Нацбанк забрал лицензию у "Сбербанка".

Активисты установили две палатки возле банка. Вход в здание охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии, сообщают "Украинские новости".

В то же время сообщается, что заблокированное отделение банка через некоторое время возобновило работу.

Первый заместитель председателя "Национального корпуса" Назар Кравченко сообщил, что активисты не планируют замуровывать вход в банк, как это было в марте, добавляет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим изменить форму протеста. Наша задача - заблокировать работу отделения. Повторять свои действия мы не планируем", - сказал он.

Ситуация у банка спокойная.

"Сбербанк" (Украина) входит в семерку крупнейших банков, работающих в Украине.

Украинская дочка российского "Сбербанка" недавно сообщила, что ее покупает консорциум, в который входят латвийский банк и белорусская частная компания.

23 марта вступило в силу постановление НБУ, которым были введены санкции против банков с российским государственным капиталом, работающих в Украине. В течение последних недель активисты блокировали работу ряда отделений этих банков, в том числе и "Сбербанка".