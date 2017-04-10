Главредом британского Vogue впервые стал мужчина

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Британский журнал Vogue впервые утвердил в должности главного редактора мужчину. Им станет Эдвард Эннинфул, ранее работавший в итальянском и американском Vogue.

На этом посту он заменит Александру Шульман, которая объявила о своей отставке еще в январе.

В издательстве Condé Nast, которое выпускает в том числе и Vogue, назвали Эннинфула "влиятельной фигурой в модных, голливудских и музыкальных кругах".

Сейчас он занимает должность модного и креативного директора журнала W, где работал с 2011 года. На своей новой должности он начнет работать с 1 августа.

После объявления этой новости известный американский модельер Марк Джейкобс написал в Twitter:

"Поздравления нашем давнему другу @Edward_Enninful, новому редактору британского Vogue. С нетерпением ждем результатов твоей работы!".

Копірайт зображення Twitter Image caption Эннинфул дружит с дизайнером Марком Джейкобсом

Что известно об Эдварде Эннинфуле?

Родился в Гане, а затем переехал в Британию. В 16 лет начал карьеру в мире моды, когда его заметил модельный агент.

Начинал работать вместе с основателями журнала i-D, где впоследствии его повысили до фэшн-директора. Тогда ему было всего 19 лет, и этот пост он занимал более 20 лет.

У него хорошие связи. Очень хорошие. На фото профиля в Twitter он стоит рядом с Мишель Обамой.

В 2016 году был удостоен рыцарского ордена Британской империи за достижения в разнообразии модной индустрии.

Он дружит с американским рэпером Фарреллом Уильямсом.

С ним работали известные модные дома: Giorgio Armani, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Mulberry, Valentino, Calvin Klein, Fendi, Gucci, Hugo Boss и Missoni.