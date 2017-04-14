Задержанным в Бахчисарае крымским татарам присудили аресты

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В аннексированном Крыму Бахчисарайский районный суд вынес решение в отношении шести задержанных накануне крымских татар. Об этом в Facebook написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По его информации, шесть человек получили от 2 до 12 суток ареста, один - штраф.

"13 апреля 2017, в Бахчисарае, в домах крымских татар Сейдамета Мустафаева и Мидата Муждабаев состоялись незаконные обыски (постановление было на осмотр). Силовиками были задержаны несколько крымских татар из числа пришедших поинтересоваться, происходящим", - написал Смедляев.

Адвокаты намерены обжаловать эти решения.

В так называемом "МВД Крыма" заявили, что обыски и задержания крымских татар в Бахчисарае являются "плановыми мероприятиями по задержанию участников запрещенной в России организации".

В Украине возмущены постоянным наращиванием российской оккупационной властью практики политических репрессий и преследований в отношении этнических сообществ, в частности крымских татар, на временно оккупированной территории Крыма.