В Турции проходит референдум о полномочиях президента
В Турции проходит голосование на референдуме по изменениям в Конституцию, который определит, получит ли президент страны Реджеп Эрдоган расширенные полномочия.
Эрдоган стремится изменить парламентский строй страны на президентский.
Сторонники этих изменений считают, что такой шаг модернизирует страну, а оппоненты опасаются, что это может привести к усилению авторитаризма.
Если победят те, кто скажет на референдуме "Да" - Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года. Кроме того, президент получит расширенные полномочия - сможет назначать министров и судей высшего органа правосудия, издавать указы, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.
Изменения в законодательстве предусматривают, что следующие президентские и парламентские выборы состоятся в ноябре 2019 года. Президент сможет занимать должность максимум два пятилетних срока.
Референдум предусматривает отмену должности премьер-министра.
Эрдоган заявляет, что изменения нужны из-за угроз безопасности страны.
Выступая на одном из последних митингов в Стамбуле, президент сказал своим сторонникам, что новая конституция "принесет стабильность и доверие, в которых нуждается наша страна для развития и роста".
Ожидается, что результаты референдума объявят в воскресенье вечером.
По всей стране будет работать 167 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать 55 млн человек.
Избирателям предлагается сказать "Да" или "Нет" предлагаемым изменениям в Конституцию.
Кампания, которая разделила страну, проходила во время чрезвычайного положения, введенного после неудачной попытки переворота, которая произошла в июле прошлого года. В результате были арестованы тысячи людей.
Критики предложенных изменений опасаются, что такой шаг сделает пост президента слишком мощным и может привести к единоличному правлению.
Лидер основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Киличдароглу заявил на митинге в Анкаре, что голосование за изменения угрожает стране.
"Мы посадим 80 млн людей в автобус ... и мы не знаем, куда он направляется. Мы посадим 80 млн людей в автобус без тормозов", - сказал оппозиционный лидер.
Реджеп Эрдоган занял пост президента в 2014 году, а до этого он более десяти лет занимал пост премьер-министра.