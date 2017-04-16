В Турции проходит референдум о полномочиях президента

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В Турции проходит голосование на референдуме по изменениям в Конституцию, который определит, получит ли президент страны Реджеп Эрдоган расширенные полномочия.

Эрдоган стремится изменить парламентский строй страны на президентский.

Сторонники этих изменений считают, что такой шаг модернизирует страну, а оппоненты опасаются, что это может привести к усилению авторитаризма.

Если победят те, кто скажет на референдуме "Да" - Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года. Кроме того, президент получит расширенные полномочия - сможет назначать министров и судей высшего органа правосудия, издавать указы, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Митинг партии националистического движения (ПНД) в поддержку изменений в Конститутцию. Стамбул, 9 апреля

Изменения в законодательстве предусматривают, что следующие президентские и парламентские выборы состоятся в ноябре 2019 года. Президент сможет занимать должность максимум два пятилетних срока.

Референдум предусматривает отмену должности премьер-министра.

Эрдоган заявляет, что изменения нужны из-за угроз безопасности страны.

Выступая на одном из последних митингов в Стамбуле, президент сказал своим сторонникам, что новая конституция "принесет стабильность и доверие, в которых нуждается наша страна для развития и роста".

Ожидается, что результаты референдума объявят в воскресенье вечером.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эрдоган считает, что новая Конституция принесет стабильность и доверие

По всей стране будет работать 167 тыс. избирательных участков, где смогут проголосовать 55 млн человек.

Избирателям предлагается сказать "Да" или "Нет" предлагаемым изменениям в Конституцию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Марш противников изменений в Конституцию накануне референдума

Кампания, которая разделила страну, проходила во время чрезвычайного положения, введенного после неудачной попытки переворота, которая произошла в июле прошлого года. В результате были арестованы тысячи людей.

Критики предложенных изменений опасаются, что такой шаг сделает пост президента слишком мощным и может привести к единоличному правлению.

Лидер основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Киличдароглу заявил на митинге в Анкаре, что голосование за изменения угрожает стране.

"Мы посадим 80 млн людей в автобус ... и мы не знаем, куда он направляется. Мы посадим 80 млн людей в автобус без тормозов", - сказал оппозиционный лидер.

Реджеп Эрдоган занял пост президента в 2014 году, а до этого он более десяти лет занимал пост премьер-министра.