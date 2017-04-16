В Турции завершился референдум о полномочиях президента

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В Турции завершился референдум по изменениям в Конституцию, который определит, получит ли президент страны Реджеп Тайип Эрдоган расширенные полномочия.

Сторонники этих изменений считают, что такой шаг модернизирует страну, а оппоненты опасаются, что это может привести к усилению авторитаризма.

По результатам предварительных опросов, с небольшим преимуществом побеждают сторонники предложенных изменений.

Если победят те, кто скажет на референдуме "Да" - Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года.

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Два человека были убиты возле одного из избирательных участков на юго-востоке страны.

Причиной стрельбы в провинции Диярбакыре мог стать спор между двумя противоборствующими группами.

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Всего в референдуме могли принять участие около 55 млн человек, для которых были открыты 167 тыс. избирательных участков.

Результаты референдума должны объявить поздно вечером в воскресенье.