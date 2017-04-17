В Мариуполе владелец автомобиля ранил человека, открыв стрельбу из-за собаки, справившей нужду на колесо его автомобиля, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Воскресенье, вечер, Мариуполь, Светлое Воскресение Христово. Мужчина, 1989 года рождения, выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решило справить нужду", - написал Аброськин в Facebook.

Владельцу машины это не понравилось, и он решил наказать собаку, достав травматическое оружие.

Хозяин закрыл собаку собой и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава, добавил Аброськин.