Почти половина объектов дикой природы ЮНЕСКО под угрозой

Копірайт зображення Jorge Serra/WWF Image caption Болота в Национальном парке Доньяна в Андалусии страдают от незаконной добычи воды

По данным отчета Всемирного фонда дикой природы (WWF), браконьерство, незаконная вырубка лесов и рыболовство угрожают выживанию редких видов животных и растений.

На территории почти половины из 200 объектов, признанных мировым наследием ЮНЕСКО, процветает браконьерство, сообщают в организации.

Яванские носороги и дикие тигры - среди животных, выживанию которых преступления против дикой природы угрожают больше всего.

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От Большого Барьерного рифа до Галапагосских островов и на многих других территориях по всему миру ЮНЕСКО определила около 200 объектов мирового наследия, которые, по мнению организации, имеют международное значение и должны охраняться лучше.

Всемирный фонд дикой природы исследовал виды животных и растений, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Авторы исследования обнаружили, что на территории 45% объектов мирового наследия животные и растения становятся объектами браконьерства.

Копірайт зображення Michel Gunther / WWF Image caption Национальный парк Уджунг Кулон в Индонезии - последнее пристанище яванских носорогов

На многих из исследованных территорий живут животные, которые находятся под угрозой вымирания. Например, Национальный парк Уджунг Кулон в Индонезии является последним пристанищем яванских носорогов.

В Дельта Окаванго в Ботсване живет почти треть из всех оставшихся в мире африканских носорогов.

Копірайт зображення Jonathan Caramanus / WWF Image caption В 2014 году ЮНЕСКО внесла Национальный парк Селус в Танзании в список объектов, находящихся под угрозой прежде всего из-за роста браконьерства

В период с 1970 по 2012 годы численность видов дикой природы сократилась в среднем почти на 60%.

По данным отчета, в дикой природе наблюдается не просто периодическое незаконное рыболовство или вырубка леса, а преступность.

Нелегальная торговля видами оценивается в 19 млрд долларов в год, а нелицензированная торговля древесиной стала причиной для уничтожения 90% лесов в самых крупных странах в тропиках.