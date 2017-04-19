На Донбассе ранили двух военных - штаб АТО

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За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в зоне АТО, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на приморском направлении. Здесь были обстреляны опорные пункты украинских военных вблизи Красногоровки, Водяного, Гнутово, Старогнатовки, Талаковки, Широкино, Чермалыка, Павлополя, Новотроицкого и Николаевки.

На донецком направлении стреляли близ Авдеевки, Каменки, Зайцево, Песков и Опытного.

На луганском направлении под огнем оказались Катериновка, окрестности Крымского, Станицы Луганской и Сизого.

Об обстрелах со стороны украинских военнослужащих боевики не сообщают.