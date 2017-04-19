Суд ООН объявит решение по искам Украины против России

19 апреля 2017

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Публичные слушания по иску Украины начались в Международном суде в марте

Международный суд ООН в Гааге должен определиться с временными мерами относительно России. Заседание суда начнется в 16:00 по Киеву.

Украина подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН 16 января. В исковом заявлении Киев обвинил Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Киев утверждает, что Кремль поддерживает боевиков самопровозглашенных "республик" Донбасса, а также нарушает права крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.

6-9 марта Украина и Россия предоставили свои аргументы и ответили на заявления оппонентов.

Ожидается, что весь процесс продлится несколько лет. Но уже в среду должны объявить первое решение - о возможном введении в отношении России временных ограничений.

Автор фото, mfa.gov.ua Підпис до фото, Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

Позиции сторон

Киев просит суд, в частности, обязать Россию:

немедленно отказаться от любой поддержки "вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине";

принять меры для вывоза всего вооружения, ранее предоставленного этим группам;

начать уголовное преследование лиц, причастных к "финансированию терроризма";

полностью компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17, а также со "всеми другими террористическими актами", в причастности к которым Киев обвиняет Москву.

В "крымской части" иска говорится о том, что Россия должна гарантировать полную защиту всех этнических групп в "оккупированном Крыму".

Россия: оружие нашли в шахтах

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Международный суд ООН в Гааге рассматривает споры между странами, однако не является трибуналом

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Российская сторона утверждает, что события на Донбассе стали следствием "государственного переворота" в Киеве в феврале 2014 года.

Местное население "самоорганизовалось", чтобы защитить себя от людей, которые захватили власть в Киеве.

Представители России говорят, что основным источником вооружения для формирования "республик" стали советские вооруженные склады, расположенные в шахтах Донбасса, а также трофеи, оставленные на поле боя отступающей украинской армией.

В то же время, они не отреагировали на обвинения Киева в том, что формирование сепаратистов используют образцы оружия, имеющегося на вооружении исключительно российской армии.

Представители России подчеркивают, что ни один международный орган не признал "народные республики" террористическими организациями, а сама Украина ведет с ними переговоры в рамках минского процесса и даже до недавнего времени вела с ними торговые отношения.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Представитель российской стороны - юрист Самуэль Вордсворт

Российская делегация утверждает, что большая часть гражданских, погибших в результате боевых действий на востоке Украины, стали жертвами не террористических актов, а неизбирательных обстрелов обеих сторон конфликта.

По их данным, большее количество погибших жителей зафиксировано на территориях, неподконтрольных Киеву.

Российская делегация напоминает, что расследование катастрофы МН17 еще не закончено, и оснований утверждать, что катастрофа стала результатом именно теракта, а значит, подпадает под юрисдикцию Конвенции о запрещении финансирования терроризма, нет.

Крымские аргументы

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Киев настаивает на возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове

Российская делегация утверждает, что с жителями Крыма "не консультировались" относительно их желания находиться в составе Украины ни в 1954 году, когда полуостров передали Украинской ССР, ни в 1991 году, когда она объявила о своей независимости.

Поэтому, мол, непризнанный международный сообществом референдум о присоединении к России был для крымчан "очевидной альтернативой" в свете событий начала 2014 года в Киеве.

О факте, что 54% ​​жителей Крыма и 57% жителей Севастополя на референдуме 1 декабря 1991 года поддержали Акт провозглашения независимости Украины, представители России не упоминали.

Делегация России отвергает обвинения в дискриминации украинской и крымскотатарской общин.

9 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия признает решение международного суда ООН.

"Российская сторона является участником этого процесса. То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - отметил господин Песков.

В то же время в 2015 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционному суду РФ разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов, в случае их противоречия российской Конституции.