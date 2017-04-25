Иванка Трамп, Меркель и Лагард прибыли на женский саммит G20

Копірайт зображення Reuters Image caption Иванка Трамп с королевой Нидерландов Максимой в Берлине

Дочь Дональда Трампа Иванка прибыла в Берлин на женский саммит G20. Это первая ее международная поездка после инаугурации отца.

"Первая дочь" примет участие в панельной дискуссии о женщинах-предпринимателях вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МВФ Кристин Лагард.

Меркель пригласила Трамп на мероприятие во время своей поездки в Вашингтон в прошлом месяце.

При этом остается непонятным, какую роль играет дочь Трампа в Белом доме.

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Считается, что она и ее муж Джаред Кушнер оказывают наибольшее влияние на президента США. Немецкая газета Berliner Zeitung говорит, что чиновники надеются на то, что "дочь президента представит отцу положительный имидж Германии по итогам своего короткого визита".

В марте объявили, что Иванка Трамп, которая начала заниматься бизнесом отца через год после окончания университета, займет пост помощника президента без заработной платы.