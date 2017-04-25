В зоне АТО погиб один военный, еще один получил ранения – штаб

Копірайт зображення Facebook ato Image caption В Марьинке разрушениям подверглись частные дома по улицам Прокофьева, Шевченко и Орджоникидзе

В зоне АТО погиб один военный, еще один получил ранения на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За сутки боевики 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, наибольшая огневая активность наблюдалась на приморском направлении. Здесь по морским пехотинцам в районе Водяного противник бил из минометов и гранатометов.

На донецком направлении под огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов оказались украинские позиции в районе Авдеевки.

На луганском направлении обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского.

В штабе сообщают, что в Марьинке разрушениям подверглись частные дома по улицам Прокофьева, Шевченко и Орджоникидзе.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.