САП обжаловала освобождение Мартыненко на поруки

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следователя судьи Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Об этом говорится в сообщении САП.

Глава САП Назар Холодницкий считает, что избранная мера пресечения не соответствует "ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам".

"САП требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн", - добавил руководитель антикоррупционной прокуратуры.

Мартыненко был задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В "Народном фронте" считают, что задержание Николая Мартыненко является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.