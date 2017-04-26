САП обжаловала освобождение Мартыненко на поруки

  • 26 апреля 2017
Микола Мартиненко Копірайт зображення UNIAN

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следователя судьи Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Об этом говорится в сообщении САП.

Глава САП Назар Холодницкий считает, что избранная мера пресечения не соответствует "ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам".

"САП требует отмены решения суда первой инстанции и постановления нового решения, в котором просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн", - добавил руководитель антикоррупционной прокуратуры.

Мартыненко был задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата. В результате этих действий государственному предприятию нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В "Народном фронте" считают, что задержание Николая Мартыненко является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.

Новости по теме