На Эвересте погиб известный альпинист Ули Штек

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Швейцарский альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище "швейцарская машина", погиб во время акклиматизации на Эвересте.

40-летний альпинист собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штек, вероятно, поскользнулся. Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.

В среду альпинист написал на своей странице в Facebook, что за день он поднялся на 7 тыс. метров от базового лагеря и вернулся обратно, так как считал, что "активная акклиматизация" - лучший способ привыкания к большой высоте.

В 2012 году Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше 4 тыс. метров за 62 дня.

Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

Он также способствовал популяризации альпинизма благодаря приключенческим фильмам, снятым по мотивам его восхождений.‎