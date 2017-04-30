На Эвересте погиб известный альпинист Ули Штек

  • 30 апреля 2017
Swiss mountaineer Ueli Steck photographed at the foot of a climbing wall in Wilderswil, Canton of Berne, Switzerland, on 11 September 2015 Копірайт зображення EPA

Швейцарский альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище "швейцарская машина", погиб во время акклиматизации на Эвересте.

40-летний альпинист собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штек, вероятно, поскользнулся. Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.

В среду альпинист написал на своей странице в Facebook, что за день он поднялся на 7 тыс. метров от базового лагеря и вернулся обратно, так как считал, что "активная акклиматизация" - лучший способ привыкания к большой высоте.

В 2012 году Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше 4 тыс. метров за 62 дня.

Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

Он также способствовал популяризации альпинизма благодаря приключенческим фильмам, снятым по мотивам его восхождений.‎

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